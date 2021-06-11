少子化毛小孩成為許多家庭成員，台北市稻江商職瞄準萌寵產業毛經濟爆發，110年超前部署將商業經營科分為「商業經營組及寵物經營組」，培訓學生掌握寵物服務之商機；教育局長曾燦金讚許稻江商職掌握產業發展趨勢，類科調整強化與產業接軌，符合推動技職教育重點工作。

稻江商職商業經營科校友張喬雯去年6月以第一名優異成績，考取Ｃ級寵物美容師國際證照。(戴志揚翻攝)

稻江商職商業經營科增設寵物經營組，校友寵物美容師張喬雯認為是正確方向，圖為她考照前一身美容器材行頭。(戴志揚翻攝)

稻江商職校長林淑珍表示，增設的寵物經營組採抽離多元學習方式，開設寵物美容、寵物照顧、寵物門市經營等等相關課程，增設百萬全新寵物美容專業教室，更遴聘專業師資親自授課，培育學生多元的專業與技能，讓喜愛寵物的同學可以學習到寵物經營方面的能力及證照。

稻江商職秉持快樂學習與技藝超群願景，培育學生多元技藝與務實學習，寵物經營組課程將與醒吾科技大學緊密策略聯盟，透過醒吾科大與東森寵物雲已簽署的寵物經營班產學合作，未來寵物經營組學生將有相關產業的校外實習機制，可於課後或週六日於實體店面「寵物雲實習」。

稻江商職合作寵物美容師，示範如何打造專業貴賓犬賽場造型。(戴志揚翻攝)

商業經營科校友張喬雯從小就喜歡養寵物，未來夢想就是開一間屬於自己的寵物美容店，因此花了不少學費學習寵物美容，去年先後考取Ｃ級寵物美容師國際及台灣證照，其中國際證照甚至是第一名，獲獎時感動落淚。她很為稻江商職學弟妹開心，因學會商業經營技能再加寵物經營本職學能，未來不論繼續升學或就業，都能夠有更多元選擇。

稻江商職以培育技術人才為教學目標，除了商業經營科增設寵物經營組，觀光科與台北Ｗ飯店產學合作，設立五星旅館專才實務特色班、廣設科最時尚的電競產業選手及幕後人才培訓搖籃、餐飲科培訓米其林飯店的總舖師、應日科專業聲優翻譯等，以達學生升學、就業百分百，並無縫接軌未來產業需求。

稻江商職增設寵物經營組，與台北市技職教育政策綱領發展方向契合。台北市教育局曾燦金局長表示，將持續引導技術型高中朝向「強化產學合作鏈結」、「培養專業技術能力」及「落實就業育才機制」之三向度發展，持續鼓勵學校與企業辦理產學合作計畫，發展創新之產學共構特色課程，為北市技職教育注入新能量。