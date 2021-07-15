因應疫情衝擊，許多患者不敢前往醫療院所就醫，聯新國際醫院開辦神經內科視訊門診已1個多月，關於視訊門診，神經內科主治醫師陳右緯說，透過手機鏡頭可直接觀察病人在家即時影像，對巴金森、失智的診療有很大的幫助。

日前聯新國際醫院開辦神經內科視訊門診，診療包括腦血管疾病、巴金森氏症、失智症等，陳右緯指出，視訊門診可透過家屬的手機鏡頭觀察病人在家的即時影像，讓醫師可以掌握病人最真實的狀況，對於神經內科相關疾病的診療與藥物調整有很大的幫助。

神經內科醫師陳文郁表示，視訊門診最大的優點是減少病人的舟車勞頓，故對於行動不便、失智症以及巴金森氏症的病人有很大的幫助，且透過鏡頭，醫師相較過去更能夠協助病人檢視家中環境安全，降低病患在家中碰撞、跌倒的風險。

陳右緯也說，過去經常有家屬表示病人會不自主顫抖或是有莫名的動作，但帶到診間卻又回歸正常，讓家屬不知所措，但陳表示，視訊門診透過即時影像看到病人肢體動作、臉部表情以及對聲音的反應，甚至實際觀察病人和家屬的互動，讓診斷比以往有更多參考，強調視訊門診做到許多實體門診不能完成的事。

此外，由於神經內科患者多為年紀大且行動不便的長期慢性病人，疫情爆發後讓許多患者不敢前來，陳表示，視訊門診也確實讓病人可以不進醫院也能維持醫療進程，且用藥不中斷，但陳也強調，部分病人仍需透過觸診以及理學的檢查才能更精準的診療，建議仍須前往醫院就診。