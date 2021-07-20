吳姓男子不滿遭前女友嗆聲「不給錢，就找你媽要！」持刀刺死前來討債的林男，遭控殺人罪，士林地院20日視訊開庭，法官透過螢幕看見被告以及辯護人，但提示證據時，因設備無法播放影片聲音，導致3方無法同步表示意見，程序瞬間「卡關」，法官諭知下次提解被告到庭，面對面審理。

本案發生在今年2月23日凌晨，胡女不滿遭吳姓男友毆打，找來陳男等3人侵門踏戶要賠償，但一進門就開價50萬，吳男稱沒錢，遭胡女嗆「不給，就找你媽媽要！」吳瞬間大爆發，從廚房內拿刀揮舞，其中1刀刺中林姓死者心臟，其他人則被利刃劃傷。

檢察官今年5月以殺人罪起訴吳男，現仍羈押在看守所，由於新冠疫情3級警戒，未避免法庭群聚，法官改採視訊開庭，包括人在看守所的被告、告訴人等人，透過螢幕觀看彼此的反應，但因透過設備，仍無法維持良好的秩序，法官只能要求，勘驗影片時不要講話辯論。

吳男堅稱，死者手上拿著是磚頭，他為了自衛，才會到廚房拿刀，但透過視訊，其他人證稱死者手上拿著鋁箔包奶茶，而死者的母親也說，兒子生前喜歡喝奶茶，大家就透過視訊，一人一句，仍無法釐清，死者手上拿著磚頭，還是鋁箔包。

由於視訊的音訊品質不佳，無法勘驗被告家客廳的對話，法官諭知，8月3日、8月31日提解被告到法院開庭，確認影片對話內容。