埔心鄉南館社區活動中心的失智據點熱鬧滾滾，但事實上彰化社區關懷據點並未解封，而是據點的工作人員透過視訊戴著長輩一起做「毛巾操」所傳出的聲音。（吳建輝攝）

有長輩開心的與許久未見的同學們分享自己的新髮型，引來其他人的稱讚。（吳建輝攝）

國內將在27日將警戒降為二級，但彰化縣政府考量長輩健康暫時不開放社區關懷據點，失智長輩仍須在家中防疫，彰化醫院開辦的埔心據點，6月底讓長輩回到醫院打疫苗，醫師發現長輩的認知與肢體有退化跡象，為了讓長輩活動筋骨，開辦線上視訊課程，讓長輩在家就與醫師互動，伸展筋骨。

埔心鄉南館社區活動中心的失智據點熱鬧滾滾，但事實上彰化社區關懷據點並未解封，而是據點的工作人員透過視訊戴著長輩一起做「毛巾操」所傳出的聲音，有長輩開心的與許久未見的同學們分享自己的新髮型，引來其他人的稱讚。

彰化醫院長照部管理組長張文瀞表示，埔心失智據點從5月三級警戒暫停到現在，平常雖然會透過LINE寄送圖片、影片與長輩互動，但發現長輩的認知與肢體確實有退化跡象，從月初開始開辦視訊課程，每天1個小時的運動與遊戲課程，幫助長輩維持體能與認知，家人也能一起在家動一動。

張文瀞說，每天上午十點失智長輩在家人的協助下，在電腦前與大家打招呼，並一一點名，先讓長輩說出今天的日期，在進行現實導向，19位上網的長輩都覺得很稀奇，開心的與大家分享，過程中歡笑不斷，效果顯著。

帶操的服務人員羅劉名英說，暖身操過後帶領長輩做「毛巾操」，利用毛巾活動肩頸手腳及背部、腰部激勵，跟著電腦前的大家一起活動，整堂課程中都在笑聲中進行，長輩們也很期待每天的課程到來；張文瀞說，課程將持續到據點恢復開放後，進行相關核備後，一起迎接所有失智長輩回來。