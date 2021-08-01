今年彰化劇場藝術節從9月5日起至10月16日，為期一個半月，有6個劇團及1個音樂會帶來精彩演出。（吳敏菁攝）

今年彰化劇場藝術節從9月5日起至10月16日，為期一個半月，有6個劇團及1個音樂會帶來精彩演出。（吳敏菁攝）

走過疫情風暴，迎接未來解封，彰化好戲連台，縣長王惠美表示，疫情期間縣府也發揮巧思創意，從劇場走到戶外，建立與在地空間、社區連結，今年彰化劇場藝術節從9月5日起至10月16日，為期一個半月，有6個劇團及1個音樂會，最後壓軸更帶來一場免費戶外音樂會。

今年彰化劇場藝術節，由風神寶寶兒童劇團帶來《晴空小侍郎》精選橋段演出揭開序幕，故事工廠演員錢君銜及陳大天帶來爆笑演出，引領跟著劇中主角體驗美好的藝術旅程。

王惠美表示，今年是第8年辦理彰化劇場藝術節，時逢員林演藝廳20週年盛事，以PLUS為口號，接續7月、8月宅在家的線上活動，9月5日起至10月16日，精彩好戲就在員林演藝廳

，藉由藝術節的活動豐富藝術質量，親子「藝」起來看戲。

彰化縣文化局長張雀芬表示，今年6檔精彩節目在員林演藝廳售票演出，分別有陳家聲工作室《馬文才怎麼辦》以經典故事中的角色馬文才為主軸演出；果陀劇場《解憂雜貨店》改編日本知名小說並加入臺灣元素的故事；風神寶寶兒童劇團《晴空小侍郎》以主角尋找妹妹的故事帶領孩子理解善良及同理心；故事工廠《變聲偵探》以口技與演戲結合帶來懸疑喜劇；動見体《想像的孩子》以人性及多元成家探討社會議題；相聲瓦舍《三十三》以創團三十三年作為靈感帶來三十三道唐詩宋詞佐黑色幽默。

最後壓軸是10月16日16點在員林演藝廳戶外劇場，以徐崇育＆ Soy La Ley 古巴爵士樂團《夢想家的藍調》作為完美結尾。部分場次安排演後座談，讓觀眾與幕後團隊、編劇一同探究節目及戲劇的本質，邀請觀眾欣賞演出後，一同聆聽團隊創作的初衷。