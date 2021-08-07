彰化縣沿海低窪的大城、芳苑淹成水鄉澤國，住戶躲在家淹水，望向戶外更是一片汪洋，縣長王惠美涉水視察。（吳敏菁攝）

彰化縣沿海低窪的大城、芳苑淹成水鄉澤國，住戶躲在家淹水，望向戶外更是一片汪洋，縣長王惠美涉水視察。（吳敏菁攝）

彰化縣沿海低窪的大城、芳苑淹成水鄉澤國，住戶躲在家淹水，望向戶外更是一片汪洋，縣長王惠美涉水視察。（吳敏菁攝）

彰化縣沿海低窪的大城、芳苑淹成水鄉澤國，住戶躲在家淹水，望向戶外更是一片汪洋，縣長王惠美涉水視察。（吳敏菁攝）

雨彈轟炸不停，彰化縣沿海低窪的大城、芳苑淹成水鄉澤國，住戶躲在家淹水，望向戶外更是一片汪洋，縣長王惠美涉水視察，當場指示水資處調派抽水機，並表示縣府已爭取此三條排水出口新建抽水站設施，獲得核定補助總經費約1億元，將全面檢討，減少區域淹水的程度及時間。

「雨一直下，真的有夠慘，不知道要躲去哪裡了？」彰化縣長王惠美與水資處副處長黃俊峰等人7日一早前往彰化海口地方視察關心，包括大城鄉三豐村、外五間寮排水及芳苑鄉新街村、王功一帶淹水情形，住戶苦不堪言，請求改善排水系統，每次下雨就淹，真的快瘋了。

水資處指出，該區域主要的區域排水為大城鄉過湖排水、外五間寮排水及芳苑鄉新街排水，因為地形因素，區域難以排水。

王惠美除了對受災戶加以慰問，也指出，雨量驟增，加上海水潮汐大潮漲潮，大城鄉外水位已經高過內陸排水溝，導致內水排不出去，已責成水資處盡速處理，有關大城鄉沿海排水問題，將向水利署爭取經費，將於排水出海口設置閘泵式抽水機，提升抽水能量，使未來遇到強降雨時能盡速將雨水排出海。

王惠美說，芳苑鄉也多處淹水，地方反映是過往地方性排水系統疏於清淤，聽取建議，縣府將補助鄉公所進行排水溝清淤工作，使排水系統發揮應有的即時功效，將請公所估算排水溝清淤金額，由縣府補助公所經費，盡速清除淤積，使排水系統順暢。