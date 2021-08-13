警方前往兩處詐騙機房攻堅，當場逮捕9名嫌犯。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方將林嫌等9人逮捕到案，依詐欺、組織等罪嫌送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵查第二大隊破獲一個假投資詐騙集團，發現嫌犯分成兩個詐騙機房，一個專騙國內民眾，另一個吸收越南籍逃逸移工，詐騙越南民眾。警方攻堅後將林姓、侯姓男子等9嫌當場逮捕，其中，包括4名越南籍逃逸移工及3名未成年少年，初估已有70餘人被害，損失金額逾600萬元。檢方複訊後，林、侯兩嫌聲押獲准，2名少年收容、1人責付，4名越籍嫌犯交由移民署收容。

警方3月在北市查獲以張姓男子為首的假投資詐欺機房，經擴大偵辦後，發現該集團在北市大同區、新北市三重區還有兩處據點，遂報請新北地檢署檢察官朱柏璋指揮偵辦，與北市信義分局、新北市海山分局共組專案小組追查。

警方調查，位在三重區的詐騙機房，嫌犯假冒正妹透過臉書、IG、LINE、WECHAT等社群及通訊軟體註冊假帳號，隨機找男網友搭訕，以投資期貨、ETF權證為由，哄騙被害人投入1000元至3000元不等金額，1天後會先給予10％利潤，讓被害人成功領回投資金額，誘使被害人投入更多資金，等被害人支付大筆金額後，再以出金手續費、保證金等理由要求被害人繼續投入資金。初估至少有60多人被騙，損失600多萬元。

在大同區的機房則乘地利之便，以每天1000元薪水吸收台北車站附近的越南籍逃逸外勞加入擔任話務員，以相同的假投資詐欺話術翻譯成越南文，透過ZALO通訊軟體詐騙越南民眾。警方發現，這個機房7月才剛成立，目前已有15名越南民眾被騙，損失2100萬越南盾，合台幣約2.5萬元。

專案小組前往兩處機房攻堅，當場逮捕林嫌等9人，查扣押手機20支、監視器鏡頭4顆、電腦主機18台、WIFI網路分享器4台、網路交換器等贓證物。全案訊後，依組織、詐欺等罪嫌移送法辦。