聯亞疫苗緊急使用授權（EUA）未過，台北市國民黨籍議員王鴻薇批評，衛福部長陳時中在宣布當天中午還上廣播節目稱讚聯亞，沒想到兩小時後就宣布不通過，難道是把投資人當白痴？

陳時中今天回應，「我有稱讚聯亞嗎？我只是說聯亞的EUA正在審查中，中午就會有結果再跟大家報告。」

這起爭議發生在周一中午，衛福部長陳時中突上廣播節目說明聯亞疫苗審查進度，證實周日確實已召開專家會議進行審查，至於審查結果要等下午兩點才會宣布。

不過當時主持人多次追問陳時中，聯亞疫苗是否有好消息？陳時中並未正面回應，反而撇頭表示要等下午兩點再公布。

王鴻薇昨天指出，陳時中當時曾在廣播節目中說，聯亞的生產力非常好，反應槽很大，生產能力很高。她認為陳時中將聯亞說的一副很成功，隨時可量產的態度，沒想到兩小時後卻在記者會上宣布聯亞未過EUA，讓聯亞股價十分鐘內幾近腰斬。

此外，國民黨也踢爆外交部正積極向我邦交國推銷高端疫苗，陳時中對此也指出，無論是邦交國或是非邦交國有購買疫苗的需求，外交單位當然會啟動相關動作，但指揮中心的態度也很清楚，就是相關購買不能影響國內疫苗供應。