日前萬芳醫院精神科醫師潘建志曾表示，國內目前以拚第一劑覆蓋率為目標，因此只打一劑高端疫苗，能產生多少抗體就顯得非常重要，但前台大感染科醫師林氏璧卻認為，僅打一劑高端有沒有中和抗體一點都不重要，國際大廠疫苗只打一劑也能有一定保護力，也是經後續資料發現的，「但高端現在別說一劑了，兩劑保護力也未知啊！」

林氏璧昨（23）日在個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，只打第一劑高端疫苗，有沒有測中和抗體「一點都不重要」，因為臨床試驗的重點是打完第二劑後，抗體能衝到多高，而臨床試驗本身並不是為了評估一劑有多少保護力，或多少抗體，而是疫苗本身設計就是要打兩劑，所以看兩劑後的效果有多少。

林氏璧接著分析，AZ、莫德納、輝瑞／BNT等疫苗，之所以可以將第二劑延後施打，並非一開始臨床試驗就知道，而是在英國、加拿大等國家實驗後，再觀察後續資料發現，僅打一劑也有一定的保護力，「但高端現在別說是一劑了，兩劑的保護力也未知啊！」

林氏璧說，希望高端接下來能努力去證明自己的保護力，並取得國際認證、走出台灣。另外，他也說，針對聯亞前天召開記者會時，曾說過不會放棄取得國際認證，他坦言「我很高興」，希望這兩個國產疫苗都可以成功，對這次全世界的疫情有所幫助。

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