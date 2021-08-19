高雄陳姓男子看準新冠肺炎疫苗荒，在臉書張貼自費打疫苗訊息，還強調「你指定廠牌，我就買得到」，1針要價1760元，遭警逮獲後坦承詐騙。高雄地檢署偵結後，依詐欺罪起訴陳男。

檢方指出，陳男身為攝影師，利用人性弱點，在臉書上四處張貼疫苗注射訊息，還強調不用擔心像日前台北好心肝診所留下注射紀錄，可安排不知情的司機先前往收款，同時交付疫苗施打時間、地點的信封給買家，再依約前往注射即可。

檢警查出，陳男先開設網美帳號，7日在臉書上登訊息，表示只要預付2000元訂金，就能指定疫苗廠牌施打，費用包含快篩費260元、施打費200元、疫苗費1300元等，多餘金額可退或轉作愛心捐贈。吸引民眾上鉤後，陳男再假冒醫生與民眾溝通施打細節，接著扮成司機與被害人碰面收取訂金。

一名教授察覺該訊息有異，故意佯稱家中有6人想打疫苗，請陳男報價。陳男表示一人快篩費用260元、施打費用200元、疫苗費用1300元，付款後會安排醫師替他們注射。

教授和陳男約定今年6月15日晚間1交付費用後立刻報警，當晚陳男為了掩飾犯行，刻意先把信封放在對街三角錐上，要教授自行拿取並放入現金交換疫苗注射資訊，專案小組當場逮捕假冒司機的陳男。

警方發現，陳男的帳戶已有3至4筆萬餘元不等匯款，懷疑已有民眾上當。陳男落網後也坦承犯行，但他在網路上的貼文沒有提到「肺炎」、「確診」等關鍵字，不構成違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，檢方僅能依詐欺罪將他起訴。