地方民代爭取到2471萬元，將一併改善港區道路問題。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆八斗子漁港外圍的環港街排水系統不佳，每逢大雨都會淹水，鄰近的漁港一街路面和自行車道也破損嚴重，地方民代爭取到2471萬元，將一併改善港區道路問題。

環港街、漁港一街屬於八斗子漁港的港區道路，由於路面多處龜裂，民眾盼能改善，立委蔡適應向漁業署爭取預算，市議員張顥瀚協調基隆市政府產業發展處規畫，今天與漁業署、產發處長黃健峰、中正區公所等單位一同到現場會勘，了解後續期程規畫。

八斗里長杜劍秋表示，八斗子漁港港區道路好幾十年沒有刨鋪，特別是自行車道和港區道路中間的墩，希望可以移除，避免車輛碰撞或夜間視線不佳造成危險。

市議員張顥瀚指出，基隆漁會前的環港路，過去排水系統不佳，只要遇到大雨就會淹水，他希望施工單位在設計完成後，可以邀請環港街的居民和漁會說明，避免影響到店家生意。

立委蔡適應說，他多次在立法院協調，總算在今年爭取到預算，順利的話，今年10月就可以動工，他強調，由於刨鋪的範圍及規模較大，也請產發處務必通知台電公司、自來水公司、中油公司等單位，若有工程需求，務必預留管線通道。