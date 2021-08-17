社頭中山路到運動公園前，因為外側還能使用，為避免浪費先修建內側兩車道，865公尺總經費630萬元。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美當場指示要盡速發包完成修繕，並動用近3000萬元的經費著手修繕，要徹底改善路面不平的問題。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

田中鎮外三塊厝農地重劃區有3條農路必須修建，總經費約461萬5600元，改善長度達1332公尺。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

上周連日豪雨侵襲，彰化縣山區出現道路坍方災情、市區也出現天坑，17日彰化縣長王惠美一連視察南彰化包括田中、社頭、北斗等一共4條道路，王惠美當場指示要盡速發包完成修繕，並動用近3000萬元的經費著手修繕，要徹底改善路面不平的問題。

王惠美表示，田中鎮外三塊厝農地重劃區有3條農路必須修建，總經費約461萬5600元，改善長度達1332公尺，另外社頭、北斗等四條縣道141縣，包括社頭中山路到運動公園前，因為外側還能使用，為避免浪費先修建內側兩車道，865公尺總經費630萬元。

還有鄉縣道77縣，社頭新雅路、新雅路以南至員林大排松雅一號橋，總長度1173公尺，總經費約328萬3800元，另外縣道150線田中中南路，改善長度1869公尺，總經費1332萬3000元，正在辦理招標；北斗民生路，民生橋至大心路700公尺，約189萬元。

王惠美表示，縣府用有限的資源做更大的服務，感謝所有議員對預算的支持，還有公所、代表、村里長對道路建設的關心，不斷陳情希望能協助將道路整平，給民眾一個安全的道路使用，未來也會持續跟中央爭取經費，改善並更新更多農路為農民提供更加安全舒適的農業生產環境。