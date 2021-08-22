竹塘鄉農會花藝布置。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

芬園鄉農會花藝布置。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

溪州鄉農會花藝布置。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鄉農會花藝布置。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣17鄉鎮市農會創意花卉布置投票可抽獎。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「停下腳步、一起賞花」彰化縣是花卉的故鄉，疫情衝擊用花需求大減，彰化縣政府爭取農糧署補助支持花卉消費，縣內17鄉鎮市農會大樓、1處花卉批發市場都進行創意花卉布置，讓人看得心花朵朵開，縣府和縣級與各鄉鎮農會還鼓舞只要投票，就可參加抽獎。

彰化縣是全國最大花卉生產地，其中田尾鄉、永靖鄉、溪州鄉及北斗鎮更是主要花卉種植鄉鎮，栽培技術純熟，花型花色眾多、貨源穩定、質量佳，是國人選購花卉首選。

今年受疫情影響，相關用花活動需求銳減，花農面臨前所未有的滯銷壓力，縣府與農糧署合作推動一系列促進花卉消費措施，增加花卉消費量，於7月開始，花價開始穩定回升。

為了鼓舞更多欣賞花卉，各農會也使出創意巧思，在疫情趨緩後，在各鄉鎮農會大樓民眾入口處，進行花藝布置，呈現各式精采的作品，增加縣產花卉能見度又能增進辦公區域活潑氛圍，帶給洽公民眾好心情。

彰化縣長王惠美表示，農業處結合各鄉鎮市農會，從20起至31日舉辦最佳人氣票選活動，歡迎上網投票，準備了豐富的獎項，讓參與票選的朋友們有機會在欣賞特色布置的同時，獲得縣府精心準備的禮物。

「到底那裏的花藝佈置最美麗？」農業處表示，每人每日最多可投票給3件作品，每件作品每日限投1票，只要投出心目中最佳創意花卉布置，就可以獲得獲獎資格，抽獎訂於9月10日上午10點將公布在彰化縣政府農業處臉書和線上網站。