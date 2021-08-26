目前正值花蓮縣瑞穗鶴岡文旦柚採收季，今年外銷超過50公噸到日本，除了柚農們從早忙到晚外，瑞穗鄉農會也動員許多員工協助挑選、包裝，確保高品質。（瑞穗鄉農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

再過一個月即將迎來中秋節，花蓮縣瑞穗鶴岡文旦柚是全台單一鄉鎮最大產區，種植面積多達800公頃，年產量約4500萬台斤，今年天公作美，文旦柚多汁清甜，市場需求量高，直銷10台斤可賣出600至800元不等的好價格，外銷日本的訂單更超過50公噸，讓柚農們笑得合不攏嘴。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，鶴岡文旦柚開花期約在3月，需大量水份，結果期在7月，不需過多水分，所幸天公作美，今年3、4月雨水充沛，夏季也沒有颱風肆虐，因此今年文旦柚水份多、甜度高，約在12至13度之間，多汁清甜，十分可口。

中秋節前夕，鶴岡柚農從早上8點開始摘採、清洗挑選分類裝箱，直到半夜1、2點，滿倉庫堆滿的文旦，除供應國內所需，瑞穗鄉農會與台農發公司合作拓展海外市場，出口國家除大陸，還包括日本、新加坡、加拿大等國。

黃盛皇說，去年開始先以3公噸的數量嘗試拓展日本市場，沒想到廣獲日本消費者青睞，今年擴增訂單，光是台農發的訂單便增加4倍，達到12公噸，據初步統計，今年外銷日本訂單應該會超過50公噸。國內部分，直銷價格則是10台斤約600元至800元間，與去年差不多。

目前正值瑞穗鶴岡文旦採收期，預計9月初會全數採收完成，鳳林警分局即起也成立「護柚專案」，由瑞穗、鶴岡及瑞祥村等地區分駐（派出）所將加強巡邏，夜間更派出偵查隊便衣專責警力，24小時不定時路檢盤查，守護柚農辛苦栽種的柚子，遏阻宵小覬覦。