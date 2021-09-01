「我當選黨主席，持續開啟兩岸交流，讓兩岸和平成為國民黨資產，贏回政權台灣才有希望，中華民國才能站起來！」中國國民黨黨主席4號參選人朱立倫，昨(31日)天下午在花蓮太平洋公園舉辦「改變才有希望」花蓮黨員座談會，朱立倫強調，我們要讓年輕人看到希望，就要從現在改變開始，只有現在改變才能重新執政。

國民黨黨主席參選人朱立倫，在花蓮太平洋公園舉辦黨員座談會，縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均到場力挺。(戴志揚翻攝)

朱立倫結束吉安鄉黨員座談會後，即刻趕往花蓮市太平洋公園，與副議長、議員、鄉鎮長、村里鄰長、社團、婦女會、農漁會理事長等地方各界進行基層座談，分享他參選國民黨黨主席理念。

國民黨黨主席參選人朱立倫，在花蓮太平洋公園舉辦黨員座談會，縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均到場力挺。(戴志揚翻攝)

在朱立倫抵達會場前，花蓮縣前縣長傅崐萁立法委員偕同現任縣長徐榛蔚，在舞台上向鄉親隆重推薦我們的好朋友朱立倫黨主席，具有中央與地方完整資歷的最佳黨主席人選，懇請花蓮鄉親全力支持朱立倫！

傅崐萁說，目前民黨執政，民怨沸騰，但別以為二○二二縣市長選舉國民黨就會勝選，人民容易健忘，這是一場難辛的選戰。傅崐萁指出，朱立倫承諾，他是選黨主席不是為了選總統，二○二四年一定推舉最強棒的候選人來對民進黨，不存乎自己的未來，唯一的目標是贏回政權。

朱立倫抵達會場後致詞，首先感謝傅崐萁縣長、徐榛蔚縣長，以及謝謝在場每一位議員、里長還有很多的地方大老及好朋友們。

朱立倫說，我們的希望與目標都一樣，最終的目標就是二零二四國民黨一定要重返執政，我們唯一目標就是要重新執政推出最強的候選人、全黨團結一致，無私無我共同努力讓民進黨下台，最重要的，國民黨現在要硬起來、強起來，一定要大家團結起來。

朱立倫說，要團結不是口號，不是說一説就好，就以今天的國民黨為例，我們就有14個執政的縣市，就有19位多數的議長、副議長，還有33位立法委員，還有多少位的鄉鎮市長，有多少的基層代表村里長都是國民黨，但是大家都看到，國民黨沒有辦法團結，黨中央、黨團、各地方政府，各議會像三頭馬車，如果國民黨要強、國民黨要贏，最重要就是團結，整合在一起。

朱立倫感恩地說，感謝所有同志給他這麼多的機會，從立法委員開始到桃園八年縣長(現在叫桃園市長)、行政院副院長，再到八年的新北市市長，全台灣沒有第二個，當兩個直轄市的市長16年了，新北市4百零5萬的人口、桃園市2百28萬加起來630多萬鄉親，其中有很多來自花蓮鄕親住在桃園、住在新北，跟大家有密切的感情。

朱立倫有感而發：「我擔任16年的地方首長、擔任行政院副院長、擔任國民黨副主席及主席，最重要的工作，不是我好，不是我強，要靠大家一起來！團隊的力量最重要，國民黨今天最大的問題，就是沒有辦法把它整合在一起，朱立倫希望幫大家的力量整合在一起，我們就會變強，我們的方向就會一致，我們就不會分散，我們就能團結，明年才能打勝仗！」

朱還說，明年2022的選戰，多麼關鍵，沒有2022絕對沒有2024，一年多以後，如果國民黨選輸了，大家就要打包走路了，為什麼？台灣就要輸了，中華民國就要被民進黨搞完蛋掉了。所以，朱立倫一定要站出來，就是因為國民黨不夠強，我們希望國民黨更強；國民黨不夠好，我們希望國民黨更好！我們一定要有信心，一定要重返執政，黨必須扮演團結凝聚的角色。

朱立倫重申，黨要團結，要凝聚，更要國際的朋友以及兩岸的和平。當兩岸不能和平，這是多麼重大、多麼損失的事情！當朱立倫回到黨中央以後，國民黨不會怕民進黨的抹紅，我們持續開啟兩岸的交流，讓兩岸和平成為國民黨的資產，這是我們努力的目標。