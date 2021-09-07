國民黨主席選舉熱戰，這兩天網路傳出2015年曾任前國民黨主席朱立倫總統競辦發言人的媒體人李正皓回鍋擔任朱團隊發言人的文宣，對此，朱立倫辦公室發言人凌濤在網路上分享自己和朱立倫的合照，強調自己才是正牌發言人，笑言自己是不是被「朴粉」抗議才掉飯碗，原來只是一場夢。

常被說長相神似韓國明星朴寶劍的凌濤昨在（6日）臉書分享和朱立倫合照，強調「我跟阿倫在台南自拍一張，免得大家不知道我跟著跑這兩天，橫跨8縣市，24個行程的工作認真程度」，並表示這兩天藍營Line群組，突然瘋傳朱立倫辦公室有另一位發言人；凌濤也以自己長相打趣說，他都在想是不是「朴粉」的抗議才掉飯碗，原來只是一場夢。

許多網友在其po文底下留言表示，「辛苦了，有空要多休息」、「我們也看到凌濤很認真，朱立倫和朱團隊辛苦了」。朱立倫也在下方留言回應，「我不會因為你長得不像寶劍就把你換掉」。

曾在馬時期擔任青年團總團長的凌濤，是中山獎學金得主及康乃爾大學公共行政碩士，目前勤走新北基層，是國民黨內期待的政壇明日之星。