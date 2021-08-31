為避免走私豬肉成了非洲豬瘟防疫破口，9月起暫停廚餘養豬一個月，花蓮縣環保局表示，本地廚餘禁入養豬場，並已在環保科技園區設置廚餘高效處理系統，每天最大處理量共20噸，透過分選、瀝水、粉碎、擠壓、攪拌、加入超效生物還原粉菌種，讓廚餘快速腐熟發酵，可轉換為有機肥料土壤改良劑。

縣長徐榛蔚表示，養豬產業是花蓮極重要的產業之一，為了保護產業，花蓮縣政府2019年1月即公告「全縣全面禁用廚餘養豬」，為全台第二個實施禁止廚餘養豬政策的縣市。為防堵非洲豬瘟，農業處並完成全縣74戶養豬場訪視，目前豬隻均健康無異常，由各地鄉公所配送消毒水，協助提升豬場自衛防疫消毒工作。

環保局長饒忠表示，花蓮縣廚餘總量每日約為43公噸，來自家戶、小吃店、夜市與機關。位在鳳林鎮環保科技園區設置2套廚餘高效處理系統，每日每套最大處理量10噸，透過分選、瀝水、粉碎、擠壓、攪拌、加入超效的生物還原粉菌種，讓廚餘24小時內快速腐熟發酵，轉為有機肥料土壤改良劑。另有兩家業者引進「黑水虻」，提高廚餘處理能力，目前園區仍在使用中。

饒忠表示，勿將廚餘丟置垃圾桶及隨意棄置，也提醒勿購買來源不明的肉品或將未烹煮的生豬肉(含內臟)丟到廚餘桶，如有發現路邊有設置廚餘桶或養豬場疑似違法使用廚餘養豬，即刻通報花蓮環境保護局。