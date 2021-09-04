雖然台灣作為手搖飲的大國，但近年因著養生及健康意識抬頭，不少人都開始轉而選擇無糖或自製的飲料，而在炎炎夏日，當然少不了吃個冰品、喝杯冰飲，特別是現在疫情的關係，大家也不方便在路上拿下口罩邊走邊吃喝，消費者都除了轉而開始在家自煮料理以外，更開始自製冰品及飲料，而此次將介紹各式適合在家使用的相關小廚電以外，更將推薦夏日食譜，讓大家在夏天都能開始自己自行製作健康的冰品、飲料。

飛利浦超活氧調理機，買即送玻璃隨手瓶，再享Daily Collection果汁機限時加價購，定價4888元，優惠價3688元。（飛利浦提供）

燦坤表示，最近因著夏季氣溫日漸上升，適合夏季「喝冰飲、吃冰品」的小廚電，近期銷售成長了約20%，消費者多偏好針對操作簡單、容易清洗、能製作低糖高纖健康飲品為主要訴求，因此帶動了如製冰機、調理棒、、調理機、氣泡水機等家電的成長。而家電品牌飛利浦亦表示，前幾個月因為疫情，果汁機雖然面臨整體市場衰退，但整體市場在8月氣溫漸升時已逐漸回穩，並在進入周年慶檔期後，預計將會有趨近大幅度的成長，而品牌熱銷的飛利浦所推出的超活氧調理機，自8月上市後表現亮眼，預計也會在接下來檔期成長逾45%。

燦坤推薦的Tefal法國特福真空高速火氧機-冷熱雙杯，會員價1萬8800元，促銷優惠價1萬3800元。（燦坤提供）

燦坤推薦的Panasonic 1.8L果汁機，會員價2490元，促銷優惠價1990元。（燦坤提供）

說到近年夏日最夯的家電商品，當然少不了氣泡水機，Sodastream在台灣市場的知名度極高，3C通路業者透露，近年會買氣泡水機的，都會以該品牌為主，主要因為知名度高，以及氣瓶購買及回收的方式便利，而且打出的氣泡水也可說是擁有最多、最綿密的泡泡，因此吸引了不少消費者入手，而Sodastream也表示，在今年暑假正式開始後，光7月的銷售就已比6月成長達31%，反映消費者對氣泡水機的熱度未減。

燦坤推薦的SodaStream Jet 氣泡水機，會員價3400元，促銷優惠價1980元。（燦坤提供）

而在果汁機中，像隨行型果汁機，把隨行杯及果汁機結合的機型就特別受歡迎，像是美國果汁機品牌Oster Ball隨鮮瓶果汁機就成為今夏的熱銷品，其與美國百年經典梅森罐BALL聯名合作，推出隨行的梅森杯搭配果汁機的設計就大受歡迎，而今年更推出了輕量便攜的USB無線隨行杯果汁機，在今夏吸引了不少消費者入手，整體在今年7到8月的年銷量就達到20%的年成長。

美國OSTER USB無線隨行果汁機，買就送精美專屬收納袋，原價2280元，特價1480元。（OSTER提供）

還有像多功能型的調理棒，也深受本來就有下廚的消費者歡迎，像德國百靈的手持式攪拌棒MQ5系列，擁有專利的金鐘罩攪拌刀頭，能夠攪打液態類食物時例如濃湯、果昔等，另外還有MQ5045系列更附上一個1250ml的切碎盆，切碎盆附有鋸齒碎冰刀，可攪打家庭內常做的冰沙類冰品，也是相當受歡迎的機種，難怪自疫情開始就大受歡迎，在今年5到8月更達到70%的年成長，可見消費者還是偏好多功能型的小廚電商品。