美國拜登政府8日承諾嚴格管控肉價上漲，對於平抑物價展現更強硬的立場。白宮官員批評指出，肉品包裝商趁著疫情期間需求升高之際謀取暴利，連帶損害農牧業者與消費者利益。

白宮周三表態採取行動「打擊非法定價」、嚴格執行反托拉斯法律，並致力於提升肉品處理業透明度。拜登政府也將從紓困計畫中撥款14億美元，幫助受疫情重創的小型肉品商與勞工，希望創造更公平的食品供應鏈。

白宮國家經濟委員會（NEC）主委狄斯（Brian Deese）與兩位幕僚周三於官方部落格寫道，美國家庭近日面臨食品價格上漲，其中半數漲幅來自於牛肉、豬肉與雞肉，原因除了消費者需求增加外，另一因素在於市場缺乏競爭。

據美國農業部（USDA）數據顯示，四大肉品包裝商掌握牛肉、豬肉與雞肉這三項產品55％～85％市佔率。這四大巨頭分別是：嘉吉（Cargill）、泰森食品（Tyson Foods）、JBS與National Beef Packing公司。