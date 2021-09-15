美國西部連遭乾旱與野火肆虐，總統拜登今天前往科羅拉多州巡視時說，極端氣候影響下，美國今年將付出超過1000億美元（約新台幣2兆7955億元）的代價。

路透社報導，拜登前往美西巡察，科羅拉多是繼加州、愛達荷州之後的最後一站。他這一趟是期盼凸顯全球暖化是如何讓美西嚴重旱災、野火頻傳，卻讓美東在颶風侵襲下飽受洪患之苦，造成數十人喪命。

熱帶風暴尼可拉斯（Nicholas）今天襲擊德州和路易斯安那州沿岸，洪水淹沒了街道，也造成數十萬戶民宅和商店的供電中斷。

拜登同時利用這次西部之行，鼓吹各界支持他的基礎建設支出案，說這項方案意在對抗日益龐大的氣候變遷威脅。

拜登在走訪科州戈登（Golden）國家再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory）後表示：「有必要投資來緩和我們造成的氣候變遷；今天就要行動，不是等明天。」

拜登說，近來的極端氣候事件「未來還會再出現，而且更猛」。

他估計，這類天災所帶來的經濟損失，今年將超過1000億美元，「即便災情不是在自家後院發生，大家也會感受到效應影響」；前一天拜登才說，去年美國因天災導致990億美元的成本支出。

這次行程中，拜登察看了國家再生能源實驗室外的風機葉片，也參觀巨大的太陽能蓄電池，他說，此類電池很重要，將可確保民宅屋主可有7天的蓄電量。

拜登希望引起選民對氣候變遷的關注，以爭取各界對他規模3.5兆美元支出計畫的支持。目前這項法案正在國會協商中。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100915