英國《金融時報》（Financial Times）昨（14）日引述多名消息人士指出，美國總統拜登與大陸國家主席習近平上周通話時，拜登曾提議舉辦峰會化解美中僵局，不過遭到習近平「充耳不聞」，對此，白宮回應報導並「不正確」。

美國總統拜登與大陸國家主席習近平10日進行熱線。

拜登與習近平10日進行長達90分鐘的通話，這是拜登今年初上任以來，美中兩國元首第2度熱線，《金融時報》引述多名消息人士指出，拜登在通話中建議與習近平進行面對面峰會，不過習近平並沒有接受他的提議，反而堅持華府軟化對北京的立場，導致部份美國官員認為，北京將持續對美國採取強硬路線。

5名消息人士透露，儘管習近平在這通熱線裡的措詞並不如其他大陸高官那樣疾言厲色，不過整體而言他向拜登傳遞的訊息仍是要求美國緩和立場。

拜登上任以來對大陸採取強硬立場，批評新疆、香港人權議題、以及對台灣的軍事行動，北京則指控華府插足中國核心戰略利益。

第6名消息人士透露，拜登提議舉辦元首峰會作為後續和習近平接觸的可能選項之一，不過他本人並不期待習近平會立刻回應。

一名美國官員透露，雖然習近平沒有參與峰會的想法，不過華府認為部份原因在於顧慮新冠疫情，尤其自2020年初新冠疫情爆發以來，習近平就沒有離開過中國大陸。

報導指出，美方考慮在10月於義大利登場的20國集團（G20）峰會期間舉辦美中元首峰會，不過大陸官媒報導習近平可能不會出席。

一名消息人士表示，可以想像習近平並不想在這個時間點做出承諾，另一名消息人士透露，美中元首可能在G20峰會期間進行視訊通話，這將比電話熱線更進一步，不過另外三名消息人士表示，習近平明顯對於峰會興趣缺缺，這讓美方感到失望。

針對《金融時報》報導，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）發布聲明表示報導有關「這通電話的描述並不正確」，「正如我們所說，兩國元首討論了可以私下對話的重要性，我們將尊重這點。」

「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，難以解讀習近平不願意進行面對面峰會的舉動，她說在不確定能從拜登那裡獲得什麼時就和拜登接觸，對習近平來說可能面臨政治風險，「他可能會計算現階段在較低層級接觸可能比較安全，但也有新冠因素。」