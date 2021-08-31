花蓮市公所在佐倉公園辦理中元普渡法會，供品在法會結束後，透過市公所社福公益整合平台轉贈給花蓮市近貧及弱勢家庭，發揮二次功德。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所活化舊佐倉公墓為佐倉運動公園，規畫打造一處全民運動館，先後辦理串聯道路改善及增加草皮綠地。市長魏嘉賢表示，市公所接續計畫，獲花東基金挹注經費，9月16日起將在佐倉執行全區起掘安奉作業，朝「佐倉都會運動公園」前進。

中元節，佐倉大眾廟管理委員會主任委員蔡貴宗、副主任委員吳逸仁與多位委員在法師引領下，向焦面大士、各姓歷代祖先、無祀孤魂及地藏王菩薩等神明、好兄弟祭拜後，隨即誦經普渡。市公所表示，祭拜的供品在法會結束，透過市公所社福公益整合平台轉贈給花蓮市近貧及弱勢家庭，發揮二次功德。

佐倉公園前身為佐倉公墓，早在1987年便已公告禁葬並辦理遷葬，但因幅員廣大，以市公所財力實無力開發活化，致使30多年來遷葬速度緩慢。魏嘉賢大力改善佐倉環境，這兩年先後獲前瞻計畫補助600萬元，舖設多功能運動草皮，讓當地綠美化，又獲「花東基金鄉鎮市公所提案」補助2000萬元，截彎取直園區道路，今年3月完工，通車後車流量大增舒解中央路車流，成為民眾運動休憩，逐漸沖淡對佐倉的心理因素。

魏嘉賢說，市公所今年再獲「花東基金」挹注2222萬，其中1000萬元施作進豐生活園區兒童遊戲區，餘款則做為佐倉運動公園空間整修以及起掘墓基安置等項目。市公所計畫在9月16日起在佐倉進行全區起掘安奉作業，解決30多年來的沉痾，接著將會延續「花東基金鄉鎮市公所提案」計畫，計畫進行路邊停車格、人行步道及單車道工程，逐步改善設施，

魏嘉賢指出，花蓮市為花蓮縣首善之區，人口最多且最為集中，唯欠缺大型運動空間，佐倉擁有鮮明的家庭、娛樂、健康、休閒形象定位，非常適合發展多功能活動場館，希望盡快完成「佐倉都會運動公園」的目標。