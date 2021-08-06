市長魏嘉賢今天由創源技術顧問有限公司經理林昌洋到場，說明菁華橋計畫修繕的內容。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

橫跨於美崙溪上的菁華橋，年久失修，市長魏嘉賢與多位代表聯袂到場了解現況。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市觀光地標之一「菁華橋」，橫跨於美崙溪上，站在橋面上往出海口遠眺，能迎接美麗晨曦及黃昏美景，是遊客拍照、散步休閒活動區，因年久失修，橋梁鋼構出現鏽蝕與毀損，花蓮市公所提出「戀念風華再現—花蓮市菁華橋友善計畫」，除修繕工程，將增設夜間光雕照明、指標系統等，將菁華橋打造成為美崙溪河岸的亮點。

市長魏嘉賢表示，菁華橋是縣府交由花蓮市公所委託代管，以公所財政現況，難有充裕的經費可以每年維修，預估修繕工程約1000萬元，因此爭取並核定花東基金補助900萬元、市公所自籌100萬元，將以橋樑及步道安全、水岸環境景觀、夜間照明營造、串聯觀光休憩景點等4大改善為主，還有指標系統建置等，讓遊客不論白天黑夜都能有多元的空間體驗。

魏嘉賢今天由創源技術顧問有限公司經理林昌洋到場，說明菁華橋計畫修繕的內容，行政院東服中心副執行長郭應義與多位代表到場關切，郭指出，菁華橋在地方上是相當具有代表性的歷史，也是地方觀光地標之一，市民們也常常到菁華橋散步休閒，整修後希望能提供花蓮市民一個安全又有故事性的橋梁。

菁華橋在日治時代稱為「朝日橋」，當時是吊橋的結構，直到1958年改建為水泥橋。縣府於1997年將原水泥橋改建為一座有22條鋼索的鋼拱橋，大紅亮麗的橋身橫跨在美崙溪，入夜之後由中山橋放眼望去，菁華橋的光雕夜景更是浪漫迷人。

不過，20210年因預力鋼索嚴重腐蝕，將鋼索全數汰換。3年前，南方澳大橋意外斷裂，由於菁華橋與南方澳大橋均屬鋼構結構，引起市民關切，市公所表示，縣府每年都會委託橋樑檢測公司進行橋梁體檢，且在0206大地震後，經由專業人員檢測後並無安全之虞。