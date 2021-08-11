東門城廣場15日晚間將變身光雕環形劇場，投影《光之島》故事，新竹市長林智堅也與操刀設計的建築師甘銘源開箱東門城變身過程，其中6層樓的米粉架竹風屏幕格外吸睛，其實出自市長林智堅發想，盼利用圓環特性營造180度環形劇場，讓古蹟不只是建築，更結合科技投影展現新風貌。

東門城圓環不僅是古蹟地標，更蘊含代代人回憶，此次甘銘源打造巨型米粉架屏幕，參考米粉架晒米粉傳統，由1000根台灣桂竹及孟宗竹，以及160面新竹在地傳統手工製的米粉架，克服每根竹子不一樣的天然特性才能打造，完成後由燈光設計師朱文英營造光環境。

甘銘源說，東門城是新竹著名地標，於是想在作品上更融入新竹地方特色，從材料開始，便選用強韌抗風的竹子搭建，結合在地手工製作米粉架，來呼應新竹特產米粉，貼近民眾生活，期盼給予民眾一種熟悉又驚喜的感官饗宴。

55坪的竹風屏幕最大挑戰在如何抗風，甘銘源說，東門圓環多個路口都是迎風處，他特別設計出搭配風向設計出大U造型，更將竹子固定在周邊建築結構上，透過科學計算用結構力學打造抗風弧度。

新竹市政府表示，新竹光臨藝術節東門城環形劇場即將在15日線上開演，因應防疫考量，不開放現場觀賞，東門圓環當日17點起至22點，將實施人、車交通疏導，再請民眾依現場人員導引行駛。請民眾透過市長林智堅臉書、新竹振道有線電視公用頻道、新竹市府官方YOUTUBE線上收看。