新華社報導，12日10時30分，湖北省氣象局將重大氣象災害（暴雨）應急響應由Ⅳ級提升至Ⅲ級。襄陽宜城市最大降雨站點板橋店鎮，突破400毫米，是有氣象記錄以來最大值。（中新社）

新華社報導，12日10時30分，湖北省氣象局將重大氣象災害（暴雨）應急響應由Ⅳ級提升至Ⅲ級。襄陽宜城市最大降雨站點板橋店鎮，突破400毫米，是有氣象記錄以來最大值。

近日湖北強降水天氣引發洪澇、風雹等災害。據湖北省應急管理廳消息，初步統計，截至12日10時，襄陽和隨州在8月11日夜間出現了暴雨到特大暴雨。

其中，襄陽宜城市11日20時至12日6時，最大降雨站點板橋店鎮突破400毫米，城區降雨接近300毫米，是宜城市有氣象記錄以來最大值，全市44座水庫超汛限水位，宜城市已於12日4時啟動防汛Ⅰ級應急響應。

隨州市多個鄉鎮11日8時到12日8時降雨超過100毫米，隨州市於12日10時將防汛Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級應急響應。相關搶險救災工作正有序開展。

湖北省氣象局表示，8月12日至13日，湖北省強降雨天氣仍將持續，致災風險高，據此將重大氣象災害（暴雨）Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級應急響應，須加強防範持續降水造成中小河流洪水、山洪地質災害及城鄉內澇，做好中小湖庫堰塘水雨情監測及安全管理，同時防範降雨及雷電天氣對疫情防控工作帶來的不利影響。