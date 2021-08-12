湖北隨州降雨破當地8月極值：柳林鎮斷水斷電，店鋪快淹至二樓。（湖北日報）

官方「@湖北消防」公號12日消息，湖北省隨州遭遇暴雨，降雨量打破當地8月極值，洪水漫漲，受強降雨影響，湖北隨州市隨縣柳林鎮出現嚴重洪水，鎮區積水最深達2.46米，部分路段臨街店鋪已被淹沒，洪水快淹至2樓，目前斷水斷電。湖北應急廳工作組赴隨州暴雨現場，湖北消防已調派緊急救援隊伍，趕赴現場開展營救。

官方微信公號《湖北日報》12日消息，8月11日夜至12日10時，隨州北部小到中雨，南部暴雨到大暴雨，7個鎮降雨超過100毫米。當地電力、通訊中斷，有群眾被困。目前，省應急廳已派出工作組緊急趕赴現場協助開展搶險救援工作。

據了解，截至12日上午10時，11日晚間以來的強降雨造成隨縣3.2萬人受災，轉移安置受災群眾537人；農作物受災面積2.66千公頃；因災倒塌房屋18間，不同程度損壞房屋3312間；直接經濟損失5000萬元人民幣，相關災情正在進一步核查統計中。 強降雨導致部分地區漬澇嚴重。其中柳林鎮鎮區積水2.46米深，院子河小集鎮積水2米深，古城村與河齊平，雙星村最深積水2米深，金橋村最深積水1.5米深。隨州全市有141座水庫達到正常蓄水位在溢洪。

當地正在抓緊組織應急搶險救援和救災救助工作。12日凌晨2時以來，消防、軍分區、武警出動300多人攜衝鋒舟前往洪山鎮、柳林鎮救援。應急通信裝備、無人機已調配到現場，開展恢復通訊工作。目前，為確保安全，部分地區供電已斷開，專業人員到達現場搶修。

接報後，省應急管理廳相關負責人立即趕到指揮中心，與當地應急部門視頻會商，詳細了解雨情、汛情、災情，指導部署搶險救援處置工作，積極調集當地及周邊社會救援力量趕赴現場，開展救援工作。