澎湖縣政府今年首次辦理澎湖縣市區汽車客運(台灣好行)路線釋出，公開徵求有意願之業者參與評選，截至7月30日申請期限，無業者提出申請，縣府調整路線釋出公告內容，於8月18日辦理二次路線釋出公告作業，歡迎有意投入好行路線營運之業者於申請期限內提送營運計畫書。

旅遊處表示，台灣好行路線性質屬觀光景點接駁，搭乘客群以遊客佔多數，與縣內一般市區汽車客運專責服務一般民行之營運模式顯有差異。目前澎湖縣市區客運僅有1家，由縣府公共車船管理處專責營運，並同時兼營台灣好行「媽宮北環線」及「媽宮湖西線」2路線。

為吸引優質業者經營台灣好行，縣府第二次路線釋出公告放寬部分內容，包括好行營運車體塗裝、站牌及乘車指引牌增設及維護管理、E化語音導覽服務設置，以及車上隨站播報系統建置等行銷業務由縣府辦理，提高業者經營意願，並開放縣內或縣外業者提出申請。

二次路線釋出公告受理申請期限自110年8月20日至110年9月30日(下午16時30分)止，誠摯邀請有意願經營之業者提出申請，路線釋出申請辦法請詳路線釋出說明，相關內容可至縣府旅遊處網站(業務專區-交通陸務科-「澎湖縣市區汽車客運(台灣好行)共2路線第2次路線釋出公告」)查詢。也可逕洽澎湖縣政府旅遊處洪小姐(06-9262535，週一至週五：上午8：00至12：00、下午13：30至17：30)。