高雄陳姓男子經營詐欺犯罪組織，在各國成立詐欺機房並從事電信詐騙，調查局與歐洲刑警組織合作，在北馬其頓共和國破獲陳男等人運營的電信詐騙集團，檢方調查時發現，該機房詐欺成功次數至少124次以上，詐欺總額更是超過5600萬元台幣，將不法集團內的42人依組織犯罪條例、詐欺取財等罪嫌起訴。

檢方指出，有詐欺前科的詐騙集團幕後金主陳男在高雄楠梓開設中古車行當作組織據點，並在台灣招募數10名年輕人加入他成立的詐騙集團，並前往日本、荷蘭、蒙特內哥羅（黑山共和國）及土耳其成立詐欺機房從事電信詐騙，每次期間約3到4個月。

去年12月，該集團故計重施，謀議到北馬其頓共和國成立詐欺機房，由陳男負責出資，在今年2月間派團內成員先行搭機前往北馬其頓共和國籌備設置機房事宜，並在當地承租位於郊區的豪華別墅作為詐欺機房。

詐團成員陸續抵達北馬其頓共和國機房後，假冒大陸公安及檢察官身分向被害人謊稱涉及洗錢刑事案件或信用卡個資被犯罪集團利用等手法，要求被害人須匯款監管帳戶，被害人上當依指示匯款後，立即透過地下匯兌方式，將款項層層轉出，再通知配合車手集團提領贓款。

該詐騙集團為避免「功虧一簣」，還特地派員負責接聽大陸地區公安反制及銀行照會電話，避免被大陸公安攔截，經檢方調查，北馬其頓共和國的機房至少成功詐騙124次，不法總額達台幣5600萬元以上。

檢方獲報後立即展開追查，並經由法務部向北馬其頓共和國提出司法互助請求後，經跨境蒐證，當地警方於5月7日晚間攻堅，破獲詐團機房並逮捕30多位機房成員，落網成員遭逮後大動作聯絡台灣親友幫忙購買回台機票，避免被北馬其頓警方遣送到大陸。

據了解，機房被破獲前，就有集團核心成員發現已遭當地警方跟監，下令還原、回收所有工作用的平板、筆電等物，並將42台平板、6台筆電、9支手機分裝於2個行李箱，再開車載至當地飯店喬裝觀光客，企圖躲避追緝，犯嫌獲知機房遭破後，眼看事跡敗露，徒步逃離飯店，但仍在出境前被警方逮捕，高雄地檢署偵結後，將整集團涉案42人依組織犯罪條例、詐欺取財等罪起訴。

由於正值新冠肺炎疫情期間，遭逮的詐團成員回台後必須實施14天居家隔離，未料，詐團成員竟在隔離期間大鬧防疫旅館，除了大聲喧嘩、撕毀床單，還私自離開房間到隔壁房找其他人串門子聊天，更宛如電影情節般，將棉被綑綁後，自8樓窗外垂降偷渡香煙，誇張行徑被高市府衛生局重罰，共開出19張10萬元罰單。