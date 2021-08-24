台北市政會議24日審議通過「生育獎勵金發放辦法」修正草案，今年9月後出生的新生兒可受惠新規定，設籍期間由1年縮減為10個月，且採計北北基連續設籍10個月、第3胎以上新生兒每胎加碼5000元，發放2萬5000元。

北市民政局指出，修法主要考量女性懷孕周期一般為10個月，為保障遷入北市後才懷孕的婦女，所以將現行條文所訂須設籍北市滿1年以上規定，修正縮減為10個月，另因北北基形成共同生活圈，市民戶籍遷徙頻繁，若市民因為遷徙戶籍及非預期懷孕等因素，導致雙邊縣市皆因設籍期間未滿，而無法領取生育獎勵金，影響市民權益甚鉅。

民政局表示，考量北北基生育獎勵金每胎北市皆為2萬元，在相同基礎下，為保障北北基居民權益，故規定新生兒的父親或母親設籍北市前的戶籍地為新北市、基隆市或北市者，視為連續設籍於北市，共同計入10個月設籍期間；另為減輕養育3名以上子女家庭的負擔，增訂第3名以上新生兒加碼5000元，核發2萬5000元獎勵金。

另外，我國同性婚姻法制化2019年5月24日上路，目前同志家長依司法院釋字第748號解釋施行法，可透過繼親收養程序，收養配偶的「親生子女」，故修正辦法明訂同性配偶繼親收養，該養父母視為新生兒的父母，以明文保障同志家庭申請獎勵金權利。