9月1日即將開學，北市勞動局針對今年4月1日起至9月30日期間「非自願離職」的設籍北市失業勞工，提供就學費用補助，最高補助2萬6000元。

北市開放110學年度第1學期就學費用補助申請，北市勞動局長陳信瑜說，符合條件者可享補助，子女就讀公立高中職補助5000元，就讀私立高中職補助1萬2000元、就讀公立大專院校補助1萬3600元，就讀私立大專院校補助2萬6000元。

勞動局呼籲符合申請資格的勞工朋友，在9月30日截止收件前，準備好相關文件及申請書，以郵寄方式或至臺北市政府市民服務大平臺提出申請。

補助申請到今年9月30日截止後，將會與其他機關的相關補助進行比對及審核，合格者即予撥款，若有相關疑問請洽市民熱線1999分機3318。

陳信瑜指出，北市自2008年起為協助弱勢家庭，每年辦理2次失業勞工子女就學費用補助，已補助近3000個需要幫助的弱勢家庭，共補助子女3757人順利就學。