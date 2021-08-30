新北三峽爆發本土群聚，一家10人確診。醫師認為，台灣PCR陽性率低於萬分之四，就算有家庭群聚事件，也不至於讓疫情一下子傳開。不過若參考8月份確診病例分布，雙北加起來破百人，顯示可能有較多無症狀感染者潛伏，「開學後需要特別注意雙北疫情的變化」。

中山附醫兒童急診主任謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」PO文，他對於三峽的家庭群聚並不感到意外，因無症狀患者比例太高，一旦進入社區，極難斷根。至少這一家人的CT值除了一人29，其他9人都超過30，相對風險較低。

謝宗學指出，台灣7日平均PCR陽性率已低於萬分之四，只要遵守目前的疫調和隔離，持續做好個人衛生防護，新冠肺炎低流行率的趨勢不會因為單一事件馬上扭轉。

但他憂心的是，從8月份確診病例分布來看，新北75人、台北42人，代表雙北可能有較多無症狀感染者潛伏，「9月1日開學後，需要特別注意雙北疫情的變化」。也因此，謝宗學在第一線看診時，只要聽到感染症病人有雙北旅遊史，馬上做PCR篩檢。