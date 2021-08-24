斗六分局斗六派出所日前接獲國泰世華銀行報案稱有民眾疑似遭到詐騙，需要警方到場協助，一名年紀約50幾歲的中年男子，欲臨櫃匯款新台幣6萬元到敘利亞，幫助該「台籍駐外美軍」寄包裹至台灣，2名員警前往阻詐成功。

值班員警接獲報案，立即派遣斗六派出所線上巡邏警員塗星皓、張庭豪前往處理。據遭詐騙的男子描述，網友自稱是台籍駐外美軍，需要寄包裹至台灣，希望能代付運費6萬元。

警方向男子解說，這是常見的假交友詐騙手法，詐騙集團利用網路或交友軟體假冒他人身分或盜用他人照片，透過聊天取得被害人的信任，再進行詐騙。

欲匯款的男子在員警的勸說之下打消念頭，警方接著協助他封鎖陌生網友，不再聯繫。

警方呼籲，疫情期間民眾使用網路時間有增加趨勢，交友詐騙手法層出不窮，只要與金錢有關都應小心查證，可以撥打165反詐騙專線或向警察機關尋求協助，避免遭到詐騙。