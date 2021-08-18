園藝造景師李欣憑著對花蓮豐濱鄉月洞印象，以白色月亮造型、鋁線編織製作蝙蝠，用鵝卵石排列成河，為園區進行景觀造景讓遊客一目了然月洞生態。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉「月洞」因洞內無進出水口卻能積水成池，潮汐現象更蔚為奇觀，去年10月因地震關閉整修，今年4月重新開放，1個月後又因疫情關閉，直到8月1日再度開放，豐濱鄉公所閉園期間聘請園藝造景師以月亮、蝙蝠、流水等月洞特色，為園區勾勒一幅地景作品，盼在暑假尾聲之際，吸引遊客走訪重獲新生的「月洞遊憩區」。

洞位於台11線64.5公里處，是一個天然的鐘乳石洞穴，是當地港口部落原住民眼中的一塊淨地；洞中有積水成池大約5公尺，湖水會隨著月亮盈虧而漲落，因此被稱作為「月洞」、「月井」，洞內有伏流、石筍、燕窩化石、魚頭化石等景觀，岩壁上到處可見倒掛在鐘乳石上的蝙蝠群蹤跡，憑添幾許神祕氣氛。

「月洞」經多次地震，地貌改變，豐濱鄉去年10月斥資536萬元、費時5個多月進行整修，今年4月重新開放，當時還邀請部落頭目祈福，迎接遊客，沒想到1個月後，又因疫情影響暫時關閉2個多月，歷經一波三折，直到8月1日重新開放入園，重啟行舟導覽服務遊客。

月洞遊憩區疫情休園期間，豐濱鄉公所特請園藝造景師李欣憑著對月洞的印象，以白色的月亮造型、鋁線編織製作蝙蝠，用鵝卵石排列成河，為園區進行景觀造景，除在依山而建的景觀平台和群山綠野中增加不少趣味和色彩，更能讓遊客一目了然月洞的環境生態。

月洞遊憩區地處山坡，設有步道及階梯，若想入洞參觀，須由專人駕駛小舟，藉舟上照明燈光遊賞，月洞平均溫度約攝氏20度，冬暖夏涼，適合一年四季前往遊憩。

豐濱鄉公所提醒，導覽船舟有人數限制，且不備無障礙設施，遊客需評估身體狀況再行入園，進洞內需用手電筒或手機照明，不能大聲喧嘩，同時配合防疫新生活，須落實「實聯制、戴口罩、保持社交距離」等防疫措施。

月洞遊憩區開放時間上午9時至下午5時，售票時間為上午9時至下午4時40分，全票100元，半票50元，團體票80元，遇連續假期及寒暑假旅遊旺季期間，將視現場遊客人數提前停止售票。