雲仙樂園即日起至10月31日每周六日及連續假日，推出泰雅族樂舞表演。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園即日起至10月31日每周六日及連續假日，推出泰雅族樂舞表演。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園即日起至10月31日每周六日及連續假日，推出泰雅族樂舞表演。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園即日起至10月31日每周六日及連續假日，推出泰雅族樂舞表演。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

疫情趨緩，位於新北市烏來區的雲仙樂園即日起至10月31日每周六日及連續假日，推出泰雅族樂舞表演，除了可欣賞傳統的原住民歌舞表演外，更可徜徉於好山好水的祕境中，品嘗最道地的原民美食，免於長時間舟車勞頓，非常適合親子、家族周休遊憩。

雲仙樂園總經理楊建弘說，疫情趨緩民眾開始規畫出遊行程，樂園位於烏來鄰近大台北地區，交通相當便利，且烏來是新北唯一的原鄉部落，即日起至10月31日每周六日及連續假日，結合當地特殊文化每日推出2場泰雅族樂舞表演，可親近大自然又可進一步了解原民文化。

值得一提，雲仙樂園今年通過經濟部中小企業處城鄉創生轉型輔導「新北烏來x雲仙泰雅共榮圈」計畫，樂園成立於1967年，是台灣現存最古老的遊樂園，與烏來老街、瀑布商圈商家及溫泉旅宿合作，共同推廣烏來觀光，將大幅提升觀光亮點。

雲仙樂園強調，園區劃為水源特定區後轉型為環境教育園區，利用位於南勢溪烏來瀑布上方的優勢，結合環境生態與在地原民元素，透過實地溪流生態、泰雅文化體驗，將文化生活與藝術結合，兼具環境教育與休閒遊憩。

此外，即日起至10月31日雲仙大飯店也與神旺大飯店、神旺商務酒店推出「神仙假期」及「神仙眷侶」方案，民眾可居住於北市、新北市來一場雙城漫遊之旅。

「神仙假期」周日至周五神旺大飯店每晚5500元、含2客早餐，周六及特殊假日每晚5800元、含2客早餐，每房優惠1至2位12歲以下兒童免費入住，贈送雲仙大飯店4人房住宿券，包含纜車券、樂園門票及生態導覽等。

「神仙眷侶」周日至周四每晚4799元入住神旺商務酒店雅寓客房、不含早餐，5299元、含2客早餐，贈送雲仙大飯店雙人房住宿券、含早餐、纜車券、樂園門票及生態導覽、101觀景門票2張，相關資訊都可以到官方網站查詢，或電洽雲仙樂園公關部02-2661-6009。