日本九州地方部分地區3天降雨已逾往年8月3倍之多，並發生河川氾濫及土石災害等零星災情。氣象廳已針對佐賀縣、長崎縣、福岡縣發布「大雨特別警報」，呼籲民眾進行最高警戒。

日本放送協會（NHK）報導，日本九州北部受到鋒面滯留影響出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠）降下破紀錄大雨，造成河川氾濫及土石災害等災情。

氣象廳已在今天凌晨2時過後針對佐賀縣及長崎縣發布「大雨特別警報」，並在上午6時前再針對福岡縣發布「大雨特別警報」。

「大雨特別警報」在5階段警戒中屬於最高等級的第5級，代表警報發布地區有必要進行最高等級警戒。

截至今天上午10時止的72小時累計雨量，佐賀縣嬉野市912毫米、佐賀市760毫米；長崎縣雲仙岳847.5毫米；福岡縣久留米市712.5毫米、大牟田市711.5毫米、柳川市677.5毫米；熊本縣天草市本渡地方546毫米。

上述地方降雨量已創當地觀測史上最高紀錄；3天累計雨量多的地區，破紀錄超過往年8月整個月雨量的3 倍，部分地區正發生河川氾濫及土石災害等災情。

讀賣新聞報導，佐賀縣武雄市發生六角川氾濫，造成許多民宅泡在水中。

根據讀賣新聞自行彙整，福岡縣、佐賀縣及長崎縣19個市町約58萬家戶共約127萬人，已被發布「緊急安全確保」。

「緊急安全確保」是警戒等級最高的第5級，指的是民眾應前往附近建物或自家2樓以上，遠離山坡地等場所，確認自己所在環境周遭狀況，在至少稍微安全的場所採取讓自己更可能獲救的行動。

總務省消防廳彙整到今天上午8時止的災情指出，九州6縣及愛媛縣等地，已有45棟民宅因為大雨出現部分損害。

TBS電視台報導，部分流經久留米市的筑後川支流已氾濫，部分民眾因為家裡泡水相繼提出救助請求。產經新聞報導，國土交通省表示，久留米市區道路已經淹水，不少民宅跟車輛都泡在水裡。

氣象廳表示，從九州到東北地方的大範圍地區，15 日預料仍將降下大雨，由於連日大雨已造成部分地區很可能發生土石災害或河川氾濫，就算接下來雨勢不大仍可能引發災情。

這道鋒面預計將在日本本州島附近上空滯留到20日左右，氣象廳呼籲日本民眾持續嚴加戒備。