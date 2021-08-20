行政院通過，當沖降稅政策再度延長3年至2024年12月31日止，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日發文表示，應該給非當沖投資人一個明確的交代。

陳冲指出，《證交稅條例》修法降稅時，為2017年4月開始實施，規定為期一年，冠以扶植當沖的名義，就是基於這一理由，後又延長3年8個月至今年底，除已逾限且欠缺正當性，現在又想再延期，不論是3年還是5年，對「非當沖投資人」勢必要有明確交代。

陳冲表示，國內有一門冷門的法律叫《納稅法權益保護法》第6條規定，「稅法或者其他法律為特定政策所規定的租稅優惠，應該明定實施年限，並已達成合理的政策目的為限，不得過度。」

同時該法也規定，給予優惠時應該舉辦公聽會，讓各方利害關係者有充分表達意見的機會。

當沖降稅，陳冲表示，也許是政客屈從利益不顧稅制上的公平，但至少表面要依據納保法程序上還是要辦個公聽會、弄個稅式報告，期限也不要過度。如今匆促變更議程，在實質上或程序上都不把納稅人看在眼裡。

陳冲說，財政部或者行政院不要自陷雙重人格而無法自拔，難道真不把法律或者納稅人當一回事？