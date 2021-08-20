新竹縣文化局自修室暫時未開放，不過已經設置好隔板。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（左）20日前往文化局圖書館，帶著孩子示範領取閱讀禮袋的流程。（莊旻靜攝）

新竹縣文化局今年度「悅讀開心‧閱讀起步走」即日起正式開跑，新竹縣長楊文科20日前往文化局圖書館，帶著孩子示範領取閱讀禮袋的流程，也呼籲大眾快閃借書。自修室仍暫停開放，不過均已設置隔板，等中央防疫措施鬆綁後，再開放給大眾。

楊文科指出，文化局提供3200份閱讀禮袋，設籍在新竹線、未曾領取過閱讀禮袋的0到5歲幼兒，可先在文化局辦理借閱證，並從兒童室挑選3本繪本借閱，即可領取普普點點風閱讀禮袋，裡面放有一本閱讀手冊及繪本，贈送給幼兒。

文化局長李安妤表示，有意領取閱讀禮袋的家長，務必攜帶戶口名簿正本辦理，另外因目前圖書館依據防疫規定，控管進場人數，也暫停開放圖書館閱覽區及自修室，會於23日後視情況開放，也請民眾快閃借書，保護自己與他人。

今年「悅讀開心‧閱讀起步走」活動多採取線上舉辦，包含「線上故事開心點」，邀請腹語偶藝人梅子、氣球達人菲力、熊貓腹語偶呆呆，精選4個故事「嘰咕怪」、「叩叩叩是誰呀？」、「比一比誰最長？」、「小老鼠飛上天」等適合0至6歲的嬰幼兒聆聽，分別將在8月24、31日及9月6、13日於「竹縣go藝思」臉書粉絲專頁推出連結。

除此之外，新竹縣文化局也與中國醫藥大學新竹附設醫院合作，邀請兒科主任陳思融醫師，透過影片分享親子共讀的3大優點，並在「竹縣go藝思」FB粉絲頁推出抽獎活動，觀賞影片後回答問題，即可抽限量禮袋。