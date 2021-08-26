南臺科大團隊開發「探索神農線上互動版遊戲」宣傳海報。(南臺科大提供／曹婷婷台南傳真)

疫情雖獲控制，但仍有許多家長因幼童與青少年未接種疫苗，擔心外出群聚有染疫風險，南臺科大USR計畫團隊承辦教育部「文化底蘊的在地創生與傳播─府城VS月津」，針對親子族群以Google Meet搭配手機APP，開發宅在家，全家也能一起玩的線上街區遊戲「探索神農線上版」，日前已正式開放預約。

「探索神農」街區遊戲原先是搭配今年牛年神農街花燈展的活動，當時因疫情緊張開放場次不多，遊戲活動結束後，陸續有民眾詢問，神農街團隊為回應民眾的期盼，特別重新研發宅在家也能玩的方式，回饋粉絲。

南臺科大USR神農街團隊早在2018年針對發揚五條港郊商文化，以街區實境遊戲概念，開設「老街文創與再生課程」，今年5月進入三級警戒，全國實施遠距教學，老街文創與再生課程轉而引導學生利用Google Meet，改造原先要在老街裡玩遊戲認識老街的方式，在線上以互動方式進行遊戲，期末課程成果做了多樣測試，課程首次嘗試在線上邊學邊玩遊戲，雖未能盡善盡美，卻給團隊許多線上互動玩遊戲的寶貴經驗。

「探索神農」原創同學們在課程線上測試經驗基礎下，設計讓USR計畫團隊在Google Meet當街區遊戲的關主，給予每個關卡圖示問題，並研發手機APP讓遊玩的民眾透過手機也能觀看關卡的實景模樣，與閱讀每一關神農街文化特質，民眾輸入正確答案後，就能挑戰Google Meet上關主的問題。

此外，「探索神農」APP的開端有遊戲範圍的地圖，幫助遊玩民眾建立關卡實際位置的概念，未來造訪神農街時，就能輕易的拜訪遊戲裡的景點。

南臺科大校長盧燈茂表示，目前「探索神農」線上街區遊戲仍在實驗階段，到8月26日止開放體驗場次僅10場，計畫團隊將針對缺失進行修正後，重新上架，屆時就能跟著計畫團隊隔空玩遊戲，認識神農街之美。