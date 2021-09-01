疫情趨緩，淡水古蹟博物館於中秋節前一天於在國定古蹟滬尾礮台，舉辦限量120名的「中秋射日－古蹟射箭賽」比賽活動，活動融入民間傳奇故事「后羿射日」元素，更搭配東京奧運和「全國運動會在新北」熱潮，讓大家親身感受上場比賽對戰。

淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，「中秋射日－古蹟射箭賽」活動免費，1人報名可帶1位同行，參加活動者需年滿11歲，活動共分2場，為上午9時30分與下午1時，每場次2小時，每場次限量30組，共120人。6日中午12時僅在淡古官方網站開放報名，額滿為止。

黃麗鈴表示，受疫情影響，博物館展現創新作為，像是兒童節在滬尾礮台辦親子鐳戰大賽、邀請民眾在淡水紅毛城穿橘色系服飾來歡慶荷蘭國王節、母親節是利用淡水古蹟的建築顏色來辦凝膠指甲彩繪體驗，而父親節則是推出限量古蹟包場的活動，希望大家在古蹟裡玩得開心又放心，從遊戲中認識歷史與傳統節日。

淡水古蹟博物館補充，配合新北市政府防疫措施，淡古目前開放淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台等3處古蹟採線上預約（https：／／reurl.cc／O0ngK9）入館，淡水海關碼頭A棟、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及得忌利士洋行則採現場容留人數管制，更詳細的參觀資訊可上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。