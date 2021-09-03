中秋佳節將至，台北市往年都會開放河濱公園讓民眾賞月烤肉，新北已再稍早宣布今年不開放河濱烤肉，桃園也停辦大型烤肉聚會。北市副市長黃珊珊指出，市府每星期都會討論解封場域，下周二將討中秋烤肉指引，若的確有Delta變種病毒會特別謹慎。

北市府下午舉行防疫因應記者會，媒體詢問北市是否訂定中秋烤肉指引，會不會有特殊的防疫規範？也有民眾質疑，為何北市運動中心可以開放，但里民活動中心卻只能關閉，難道跨局處溝通出現問題？

對此，黃珊珊強調，台北市各場域一直都是逐步開放，不同場域採取是「穩健、務實、機動、調整」的原則，居民活動中心原則上會在7日開放，公文都已發函至各區公所，要給他們時間準備，希望民眾參與社區活動還是要遵守防疫規範。

至於中秋烤肉的相關規定，黃珊珊則說，北市府每星期都會視當時疫情現況，來討論應解封的場域，有關河濱是否開放烤肉一事，預計會在下周二討論，若有Delta變種病毒會特別謹慎。