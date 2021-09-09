由於新北市幼兒園群聚染疫事件擴大，屏縣府決議BNT疫苗自23日起將優先開放高中生施打，國中生則是28日起施打，國高中人數預計各1萬8000人，將由專業醫療團隊進駐校園為學生免費接種，藉此防範病毒進入校園造成群聚。

屏縣府指出，青少年施打BNT疫苗預定23日起陸續從17歲高中生往下開打，並於9日由學校發放接種意願通知書，再請學生於13日前繳回學校統計人數，屆時將由醫護人員到校施打。

縣府呼籲，凡符合接種資格的學生，應把握及早於校園集中接種公費流感疫苗，除可提升自我免疫力外，也可讓家長免於奔波，此外，在校集中接種不僅能提高接種率，也能降低學生因病缺勤或學校停課情形。

縣府說，屆時也將告知消防局各校接種日期，請轄區消防分隊協助接種當日緊急救護後送事宜，接種醫療團隊於學生全數接種完後30分鐘再離開學校，也請學校於接種當日勿安排劇烈的活動課程。

而除學生外，因中央流行疫情指揮中心已開放AZ疫苗第2劑接種，屏縣府也針對65歲以上長者，將比照第一劑免預約、免登記，而是按里別造冊、發放通知單通知施打疫苗，縣府說，已完成縣內3萬1650名長輩造冊，預計15至17日分批施打，將陸續透過民政系統發放通知書通知施打時間、地點，同時也將遵循以往「屏東貼心模式」，也就是採取長輩不動醫護動的方式。

衛生局表示，屏東本輪公費疫苗登記預約平台18至22歲民眾，共有9983人預約，也將陸續依系統通知於診所施打，而若所居住的鄉鎮沒有診所，衛生所施打完65歲以上長者後，將安排協助至衛生所施打。