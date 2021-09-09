宜蘭縣宣布不開放公共場所等處烤肉，鄰近道路的騎樓下也禁烤，在家烤肉以同住家人為原則，但宜蘭縣有不少縣民在外縣市工作、求學，多數時間並不在家，宜蘭縣衛生局表示，如家中有提供長期住宿的房間，就會認定是「同住家人」，不會因烤肉而開罰，但請民眾務必做好防疫。

9月7日宜蘭縣考量桃園、新北疫情，宣布即日起不開放公共場所、社團及社區的烤肉活動，為降低與不特定人士近距離接觸的機會，鄰近道路的騎樓也禁止烤肉，騎樓外是庭園、停車場，未鄰近道路，就不禁烤肉。

依據宜蘭縣衛生局規定，在家烤肉不禁，但以同住家人為原則，「同住家人是指僅限平時同住的家人」，宜蘭縣有不少縣民是在外縣市工作、求學，逢春節、清明、中秋等重要節日，都會返鄉與家人團聚。有在外縣市工作的民眾納悶說：「我回家與家人烤肉會不會被罰？」

宜蘭縣衛生局表示，就衛生局的立場，對於同住家人的管理是全面性、多面向考慮，而不是單一看能不能烤肉去考量，畢竟在外縣市求學、工作的鄉親返家後，自然也會與家人一起用餐、一起生活；家人應該互相督促、落實防疫行為，如有症狀提早去篩檢，這才是照顧同住家人健康的重點。

衛生局表示，家中有提供長期住處的場所，必然有長期生活，因此返家烤肉不會開罰，但務必做好防疫；如非同住家人烤肉，依據《傳染病防治法》70條相關規定，可開罰3000元到1.5萬元罰鍰。