據財政部統計，109年共開立81.5億張統一發票，但捐贈社福團體僅佔0.66％。創世基金會分析，約有4成以上民眾不知如何捐贈，近2成認為捐贈手續麻煩，加上政府加開雲端發票專屬獎項，鼓勵民眾發票存入載具，卻讓服務經費需仰賴發票獎項的創世基金會大受影響，在此艱困的環境中，只能鍥而不捨地宣導口述捐贈碼「919」，盼各界「揪一揪」做公益，救一救植物人。

政府自民國100年開始推行雲端發票，及千萬獎金、開獎組數不斷加碼的衝擊下，創世收到的捐贈發票年年減少。10年來，累積減少了2億9千5百萬張發票，等同約3千萬片尿布，即創世安養的800位植物人10年的尿布量，對服務影響甚鉅。

創世基金會表示，捐贈雲端發票很簡單，民眾於店家結帳時口述創世基金會捐贈碼「919」，或網購時於捐贈單位輸入「919」，就可救一救植物人，歡迎「揪一揪」身邊的親朋好友同做公益；電商平台店家也可將創世優先列入受贈單位，讓愛也能跟上時代的腳步。關心植物人請至創世官網，或洽愛心專線：（02）2835-7700。