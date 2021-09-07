立法院110年新進人員議事、法制、預算研習活動，7日在立法院民主議政園區議事堂舉行，立法院長游錫堃出席歡迎立法院新進員工，勉勵同仁把握這次研習機會，好好參觀議政博物館舉辦的台灣議會設置請願運動100周年展覽，更加深入了解台灣歷史。

游錫堃向立院新進員工指出，過去的教科書版本教民眾，是中華民國政府「接收」台灣後，才開始實施選舉，但實際上，台灣民主最早出現於1935年日本政府在台灣辦理了首次選舉，雖然當時的選舉有很多限制，是特定權貴才有的權利，但也可說是台灣民主選舉的基礎。

游錫堃勉勵新進員工把握這次研習機會，好好參觀在園區舉辦的台灣議會設置請願運動100周年展覽，深入了解台灣歷史。並強調，華人社會所尊崇的儒家思想，要發展出民主思想並不容易，因為儒家所倡導的三綱五常，與民主文化並不相容，因此，台灣能成為華人文化圈的第一個民主國家，實難能可貴。

對於將立院遷建於此的建議，游錫堃表示，遷建必須由立法院形成共識共同決議，但目前尚無此腹案。而游錫堃自曝前陣子感冒2個禮拜未癒，收到1922發送的與確診者足跡重疊的警示簡訊表示，他在收到簡訊後立即進行檢測確認陰性，目前身體狀況良好。

另外針對立陶宛、波蘭等國捐贈疫苗釋出善意表示，總統和外交等相關部會的專業經營至關重要，促成了台灣近來與其他國家間，善的循環，委員們也會持續為國會外交全力以赴。

針對近來北部疫情再度嚴峻，游錫堃表示本次會期有5大項預算需要審議，為了立院同仁和委員的安全，建議善用科技，進行視訊會議，這方面立法院已試辦過，很成熟了，不過還需朝野協商時大家一致同意。