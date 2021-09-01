9月21日為國家防災日，內政部消防署今（1）日舉辦「110年國家防災日地震防災網路宣導活動啟動儀式」，內政部長徐國勇以視訊方式參與時表示，今年的國家防災日受疫情影響，較難辦理實際演練，但防疫及防災都很重要，所以消防署特別設計許多線上活動，來考驗大家的防災及地震避難知識，希望民眾透過這些活動，能強化災害應變能力，在平時做好居家防災準備。

消防署表示，將持續推動「災害防救深耕第3期計畫」，輔導地方政府及公所加強應變演練等防災相關工作，並設置民間防災審查輔導機構，辦理防災士培訓制度、韌性社區及企業防災等工作。今年共22個直轄市及縣（市）政府獲得特優，另有23個績優公所及28位績優防災士獲得表揚。

此外，即日起至10月10日於「消防防災館」網站（https：／／www.tfdp.com.tw／）推出「地震避難動作演練」、「防災總動員：消防防災體驗」線上展覽、「防災知識模擬考」及「地震防災準備」等4項地震防災網路活動，讓民眾防疫之餘，在家也能學習地震防災知識，還可參加平板電腦、手機及遊戲機等獎品抽獎。

另也與各賣場及網路平台合作，於9月分設置「防災專區」，提高民眾備置防災用品及防災食物的意願及便利性，落實自主防災準備。