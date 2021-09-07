「閱讀起步走」活動準備1萬2千份閱讀禮袋，內容物豐富，民眾參加活動即可免費索取。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中市「閱讀起步走」活動9月起跑！中市文化局長陳佳君7日表示，雖受疫情影響，但孩子閱讀扎根不能中斷，今年以線上和實體活動並行舉辦，各分館舉辦主題書展和說故事活動，準備1萬2千份「閱讀禮袋」免費提供新手爸媽相關育兒資訊，並首次推出「親子共讀徵件」活動，只要上傳親子共讀照片參加，就有機會抽中好禮。

台中市立圖書館舉辦多年的「閱讀起步走」活動，宣導5歲以下親子共讀，每年吸引大批親子熱情參加。陳佳君表示，今年雖有疫情影響，但孩子的閱讀扎根不能中斷，而將活動調整為線上和實體並行舉辦，呼籲入館參加民眾要遵守防疫規定。

中市圖館長張曉玲則指出，今年活動首次推出「親子共讀徵件活動」，新手爸媽只要用手機或相機拍下親子共讀的幸福時光，自9月12日起上傳中市圖總館臉書粉專參加，就有機會抽中好禮。

文化局表示，「閱讀起步走」活動在9月推出實體書展，中市圖各館將推薦適合嬰幼兒和家長共讀的繪本，並邀請故事志工說故事；10月份將安排多場線上父母成長講座。

此外，文化局、社會局、衛生局及社福機構合作推出「閱讀禮袋」，將準備1萬2千份包含適合嬰幼兒年齡的繪本、閱讀手冊及育兒等資料，設籍台中市且家中有0至5歲寶貝的親子家庭，只要辦理幼兒借書證，並借閱10本圖書，再參加任一場系列活動或填寫學習單，即可免費領取。