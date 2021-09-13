韓國韓華防務公司(Hanwha Defense)設計生產的K9自走砲，爭取進入英國陸軍移動火力平台 (Mobile Fires Platform MFP)計劃中。目前K9已有7個國際用戶，與澳洲的談判已接近成交。

防衛部落格(Defense Blog)報導，上星期五，韓華公司表示，該公司準備在倫敦舉行的「國際國防和安全設備展」 (Defence and Security Equipment InternationalDSEI) 上，展示K9自走榴砲的最新版本，以爭取英國的訂單。DSEI防衛展從9 月14~17日，為期三天，是爭取軍事武器採購合約的好時機。

韓國一直很擔心北韓的火砲與長程火箭彈威脅，因此相當重視火砲與多管火箭的數數量。1986年，韓國獲得美國授權，組裝生產M109A2自走砲之後，開始累積經驗，學習生產新一代自走砲系統。到了1996年，K9自走砲原型完成，已有70%的系統都是韓國生產。

K9主砲雖然與M109同為口徑155公釐，但是砲管長度增加，M109A2只有39倍徑，但是K9達到52倍徑，砲管長，砲膛壓力高，射程也能更長，因此早期K9的射程已達30公里，其後的改進型也一直以增加射程為改進重點。

國際上開始注意到性價比不錯的K9自走砲，從1999年開始，土耳其成為第1個K9的國際用戶，緊接著波蘭、芬蘭、挪威、印度、愛沙尼亞等7國也選用，成為21世紀以來世界上最暢銷的自走砲，目前與澳洲的合約正在談判，如果談成，澳洲將成為第8個客戶。

韓華防衛公司為了爭取英國的興趣，將向英國陸軍提出K9 的最新改良型，稱為 K9A2，它的全自動裝填系統效率更高，射速提高至每分鐘 9 發，引擎馬力也更大，具有更好轉場性能，並且底盤有所強化，配備防地雷套件和複合式橡膠履帶。