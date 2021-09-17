17日，在法人極力捧場下，韓國現代重工IPO(股票初次公開發行)價格在盤中，一度大漲超過一倍。

在韓股交易後約半小時，現代重工的股價從開盤下跌10%，一下子就被拉高到12.5萬韓元，約106美元。同時，與開盤價11.1萬韓元相比，漲幅近13%。

現代重工這次IPO定價為6萬韓元，已是最上緣價格。

自1999年起，大宇造船與海洋工程(Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)就被現金流不足問題所困擾，而國有的韓國開發銀行(KDB)正巧當時是大宇造船與海洋工程最大債權人。到了2019年3月，現代重工集團從KDB手中，拿下自己競爭對手大宇造船與海洋工程約55.72%股權。

之後根據合約，現代重工集團將現代重工分拆為兩家公司，一個是韓國造船與海洋工程(KSOE)，另一個是已重組但尚未上市的現代重工。KSOE是家控股公司，負責管理集團內的造船部門，並處理收購事宜。而當時未上市的現代重工，則專事於建造新船。

目前，韓國現代重工集團，也是全球最大的造船業者。