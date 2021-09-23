由特斯拉開啟風潮，電池動力或許已成為未來汽車技術重要指標，但是也有車廠不排除氫技術超車的可能，例如BMW和奧迪(Audi)，除了準備(鋰)電池動力車之外，同時也在開發氫燃料原型車。

這些德國車廠正在下賭注，認為政治風向的轉變，產業將會從電池動力轉移到氫燃料技術。

德國作為全球汽車製造中心，正受到密切觀察，該國目前已在鋼鐵和化學產業部門押注數十億歐元於氫燃料技術的使用，以實現氣候目標。另外九月底的德國大選，綠黨極可能獲得較大席次斬獲，並入閣進一步推動氫技術。

BMW目前是德國車廠中氫技術最大的支持者，並繪製了一條2030年邁向大眾市場的路徑；BMW還著力於改變歐洲和中國的氫政策。

BMW已經基於其X5休旅車開發出一款氫燃料原型車，該計畫也部分由德國政府出資贊助。負責氫燃料電池車開發的副總裁Juergen Guldner表示，公司將在2022年成立一個由100輛車組成的測試車隊。無論氫技術是由政治驅動還是需求驅動，BMW都準備好產品；確信在十年內將看見突破。

奧迪也表示，已代表整個福斯集團，組建一支由100多名機械師和工程師的團隊，研究氫燃料電池，並建造了數款原型車。

戴姆勒卡車、富豪卡車(Volvo Trucks)也視氫氣為一種可靠的押注，因為長途的商用電動卡車的電池太重了。

對於大眾市場而言，目前氫燃料電池車的成本過於昂貴，電池複雜，並含有昂貴的材料；儘管如此，加氫卻比一般鋰電池充電快速許多，但是基礎設施是明顯更為缺少。