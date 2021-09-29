電動車新創公司Lucid Group Inc周二宣布將於10月底開始交付行駛里程超越特斯拉的豪華電動轎車，這對作為市場領導者、但高檔車型的銷售卻開始陷入停滯的特斯拉而言，將成為一大挑戰。

總部位於加州的Lucid宣布，周二開始在其亞利桑那州工廠生產已拖延多時的Lucid Air電動車。

受到美國科技股重挫拖累，Lucid周二股價下跌5.21%，收在24.54美元。

Lucid成立於2007年，並在2018年獲得沙烏地阿拉伯的公共投資基金（Public Investment Fund）注資，之後又於今年7月借殼上市。

Guidehouse Insights首席分析師Sam Abuelsamid表示：「我認為Lucid面臨的巨大挑戰是執行力，他們有一款非常好的車，非常具有吸引力」。

Lucid周二宣布已經收到超過13,000筆Lucid Air電動車預購訂單。此款車型的電動車售價自77,400美元起跳。

該公司並表示已將Lucid Air Dream Edition頂級版電動車預計的總產量提高到520輛。此款電動車的售價為169,000美元，預計於10月底上市，之後將發布價格較低的車款Grand Touring、Touring和Air Pure。

Lucid Air Dream Edition其中一個版本已經獲得政府機關評定行駛里程達520英里（837公里），其續航力較其最接近的競爭對手特斯拉Model S（售價為89,990美元）還多出逾100英里。

Lucid執行長Peter Rawlinson表示，Lucid自行開發的專有電動車（EV）技術既能減少電池用量，又能行駛更長的距離。

Lucid尚未披露預級版Lucid Air電動車的電池容量，僅表示Lucid Air Grand Touring版本獲美國環保局（EPA）評定的行駛里程為516英里，電池組容量為112-kWh，使其擁有領先業界、每kWh高達4.6英里的效能。

特斯拉執行長馬斯克6月時宣布由於另一個版本已經夠好，特斯拉取消了推出Model S Plaid+的計畫，此款電動車的行駛里程目標為520英里。

今年第二季特斯拉Model S和Model X豪華電動車型的合併銷量僅達到1,890輛，低於三年前同期的22,300輛。特斯拉未分別公布兩款高檔車型的銷售數據。